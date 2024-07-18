特色產業助力鄉村全面振興

中評社北京7月18日電／據央視網報導，盛夏時節，各地鄉村生機勃勃，一個個各具特色的產業，拓寬農民增收渠道，推進鄉村全面振興。



新疆吐魯番的葡萄熟了，這裡的葡萄不僅標準化種植，深加工也在不斷延伸。在西門村，3000平方米葡萄幹加工標準化廠房和2000平方米的蜜餞、果汁精深加工廠房7月起陸續投入使用，全部投用後，葡萄幹等各類產品的年產能將實現翻番，達到5000噸以上，還能解決近百名村民的就業。



雲南文山壯族苗族自治州，萬壽菊迎來盛花期，為方便花農銷售，收購公司直接將車開到田間地頭，並專門新建了11個收購站，用來發酵和堆放。目前當地已經發展了34.5萬畝萬壽菊，年產值可達6.5億多元，帶動了3.4萬餘戶農戶參與種植。



甘肅隴南武都區三河鎮，兩萬多畝花椒迎來“采摘季”。為了讓這沉甸甸的果實變成種植戶實實在在的收益，當地依托專業合作社，推廣互聯網訂單式銷售，發展特色精深加工，提高產品附加值，多方向、可持續解決農產品倉儲難、銷路難等問題。



安徽六安林寨村的魚稻共生區、農耕體驗區、稻田觀光區，吸引人們來這裡進行垂釣劃船、網魚捉蝦、農耕體驗等。福建明溪縣紫雲村位於福建君子峰國家級自然保護區實驗區，常年可以觀測到國家一級保護動物白頸長尾雉、黃腹角雉等48種珍稀鳥類。依托豐富的鳥類資源，這幾年，村民們幹起了觀鳥產業，為來村裡的觀鳥愛好者提供觀鳥導覽、食宿、研學等服務，把村莊打造成了觀鳥文化村。今年暑期才開始，這裡就已經吸引了上萬名遊客。