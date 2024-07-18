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美檢察官就特朗普密件案起訴被駁回提起上訴
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2024-07-18 13:37:59
中評社北京7月18日電／據央視新聞消息，當地時間7月17日，美國負責前總統特朗普機密文件案的特別檢察官傑克·史密斯表示，他正在就法官撤銷針對特朗普不當處理機密文件起訴的裁決提起上訴。特別檢察官團隊17日當天提交了上訴通知，這是啟動上訴的初步程序機制。就在兩天前，美國地區法官艾琳·坎農（Aileen Cannon）駁回了特朗普機密文件案的起訴。
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