投資穩定增長　調結構提質效持續發力

中評社北京7月18日電／據央視新聞報導，上半年，我國積極擴大有效投資，激發投資活力，重點領域投資保持較快增長，投資結構不斷優化。



設備更新改造投資保持較快增長，是上半年投資領域一大亮點。最新數據顯示，前六月，設備更新改造相關投資同比增長17.3%，拉動固定資產投資增長2.1個百分點。大規模設備更新改造，推動傳統產業轉型升級，加快發展先進製造業。



上半年，高技術製造業和高技術產業投資分別同比增長10.1%和10.6%，快於全部投資6.2和6.7個百分點。在高技術製造業帶動下，上半年，製造業投資同比增長9.5%，增速比全部投資高5.6個百分點；對全部投資增長的貢獻率達到57.5%，比一季度提高5.2個百分點。



上半年，基礎設施投資也保持平穩增長。眼下，張北至勝利1000千伏特高壓交流工程正進入建設加速期，10月將投運。作為我國“西電東送”重要組成部分，每年可從錫盟、張家口能源基地向京津冀魯蘇等地輸送超過700億千瓦時的電能。今年以來，黃河古賢水利樞紐工程開工建設，平陸運河開挖過半，深中通道建成通車。上半年，我國基礎設施投資同比增長5.4%，快於全部投資的同時，拉動全部投資增長1.2個百分點。一批關係社會民生、城市發展的重大工程加快建設，不斷增強經濟發展的後勁。