美國指控知名韓裔專家充當韓國間諜

中評社北京7月18日電／據新華社消息，美國司法部16日起訴一名曾在中央情報局、國家情報委員會等政府機構工作的知名韓國裔專家，指控她為韓國政府充當間諜，酬勞包括名牌手包和高檔晚宴。



蘇密·特裡，現任美國智庫外交關係協會朝鮮半島問題高級研究員。司法部向紐約市曼哈頓區一家聯邦法院提交的起訴書說，她2013年6月起為韓國政府秘密充當外國代理人達十年之久，違反《外國代理人登記法》。



根據起訴書，特裡利用接受媒體採訪、在美國和韓國出版物上發表文章等機會，宣揚韓國政府的立場和政策重點；向韓國情報官員提供非公開信息；為韓國政府官員會晤美國聯邦政府官員安排渠道。



起訴書說，特裡還向美國聯邦調查局承認，她為韓國國家情報院擔任線人，包括2022年6月參加一場美國國務卿安東尼·布林肯出席的美國政府對朝政策會議後，就這場沒有見諸官方記錄的會議，向韓方提供手寫會議記錄。



根據起訴書，最早發展特裡為韓國間諜的人自稱是“韓國常駐紐約聯合國代表團參贊”。作為回報，特裡得到奢侈品牌手包、價值約3000美元的奢侈品牌大衣以及多頓米其林星級餐廳高價晚餐，韓方還以資助研究項目為名付給她至少3.7萬美元。



聯邦檢察官說，特裡曾三次就朝鮮問題到美國國會作證，每次聽證會前她都需要簽署一份表格，聲明自己不是登記的外國代理人。



特裡的律師李·沃洛斯基在一份聲明中說，美國司法部的指控“沒有根據，扭曲了一名獨立和多年服務於合眾國的學者和新聞分析員的工作”。而且，特裡已經有十多年沒有資格接觸機密，並且她的立場一直沒有變化。“事實上，在起訴書所謂她為韓國政府當代理人的時段，她曾嚴厲批評韓國政府。”



根據起訴書，特裡2001年至2011年為美國政府工作，先是在中情局擔任東亞事務分析師，後來在白宮國家安全委員會擔任日本、韓國和大洋洲事務主任，之後在國家情報委員會擔任東亞事務副情報官。

