“中國威脅論”不是日本擴軍備武的借口

中評社北京7月18日電／據中國網報導，日本政府內閣會議近日通過的2024年版《防衛白皮書》，不僅繼續大肆鼓噪“中國威脅論”，甚至聳人聽聞地宣稱“日本正面臨二戰以來最為嚴峻的安保環境”。《防衛白皮書》是日本防衛省關於周邊安全形勢和防衛政策的年度報告。自2020年以來，《防衛白皮書》充斥著大量對華偏見，就中國軍力發展、台海、南海、釣魚島等問題不斷發表不實言論。2023年《防衛白皮書》還首次將中國明確定位為“前所未有的最大戰略挑戰”。日本《防衛白皮書》不遺餘力地鼓吹“中國威脅論”，實際是為突破戰後體制約束、重新武裝鋪路。同時，岸田政府也企圖借此提振已跌到冰點的民意支持率，以挽救其風雨飄搖的執政地位。



新版《防衛白皮書》以“淬火鍛刀”為封面，寓示為全面強軍而拼命鍛造刀劍。自二戰結束以來，日本的防務政策長期以“專守防衛”為原則，其導彈的最大射程不過200公里。然而近年來，日本政府已將“專守防衛”原則拋諸腦後，高調發展所謂“防區外防禦能力”。據媒體報導，日本近期接連公布了新一代進攻性武器，其中包括射程1000公里的地對艦導彈和射程500公里的高超音速導彈，以圖具備遠程打擊中國的能力。日本的擴軍備武之路肇始於2022年末通過的“安保三文件”。其中明確提出，日本將大力發展“反擊能力”，並計劃在未來5年將防衛費總額增至43萬億日元，達到GDP的2%。新版《防衛白皮書》稱，該計劃已經完成了42%，目前防衛預算創下二戰以來的最高紀錄。



新版《防衛白皮書》煞有介事地“警告”東亞有可能發生類似烏克蘭危機的嚴重事態，並宣稱中國軍事活動的增加可能導致台海緊張局勢升級。台灣問題是中國的內政問題，而且一個中國原則是中日建交的政治基礎，被明確寫入1972年的《中日聯合聲明》。但如今日本卻罔顧當年的承諾，不斷發表涉台言論，企圖通過製造輿論甚至採取軍事行動來干涉中國內政。日本前首相安倍晉三就曾揚言“台灣有事就是日本有事，就是日美聯盟有事”；今年初，日本前首相麻生太郎再次妄稱“台灣有事”極可能成為事關日本生存的危機事態。日本反復炒作台灣問題，其根本目的在於以台灣為棋子來遏制中國發展，平衡其被中國全面超越的失落心理。



除此之外，新版《防衛白皮書》還竭力渲染周邊安全威脅，對中俄聯合行動指手畫腳，對日韓爭議領土獨島宣示主權——韓國政府已經就此向日本提出嚴正抗議。更令人擔心的是，日本政府不僅在言辭上製造亞太緊張氛圍，更在行動上擺出咄咄逼人的挑釁姿態。今年6月，日本政府違反《聯合國海洋法公約》規定，單方面宣布將位於小笠原群島父島東側的小笠原海台海域大陸架擴大12萬平方公里；7月，日本又與菲律賓簽署具有准聯盟性質的《互惠准入協定》，互相允許對方在本國領土上部署軍隊。日本的一系列舉動已突破和平憲法的約束，具有明顯的“攻擊性”意味。

