“一帶一路”跨山河　中老友誼譜新篇

5月1日，中國遊客在老撾首都萬象著名地標景點凱旋門前拍照。許多中國遊客搭乘中老鐵路國際旅客列車赴老旅遊，領略老撾歷史文化，感受當地風土人情。（圖源：新華社） 中評社北京7月18日電／據光明日報報導，今年7月1日至12月31日，老撾對通過該國旅遊公司組織、持普通護照的中國內地及港澳台旅遊團遊客實施15天免簽政策。自該政策實施以來，位於雲南省西雙版納傣族自治州的磨憨口岸中老雙向旅遊人數大幅增長，單日驗放出入境旅遊團最高紀錄達60餘團1200餘人次。



中國與老撾山同脈、水同源，是前途相關、命運與共的社會主義友好鄰邦，是具有廣泛共同利益的命運共同體。半個多世紀以來，中老傳統友誼經受住了時代變遷和國際風雲變幻的考驗，兩國關係不斷鞏固和發展。黨的十八大以來，在兩黨兩國最高領導人的引領下，共建“一帶一路”倡議與老撾“變陸鎖國為陸聯國”戰略有機連接，雙方建立了高度互信互助互惠的全面戰略合作夥伴關係，在各領域全方位開展務實合作，一系列重點項目和任務清單不斷落地實施，基礎設施“硬聯通”、戰略對接“軟聯通”、兩國人民“心聯通”一體推進，成為共建“一帶一路”的成功典範，共同書寫了構建中老命運共同體的時代新篇。



基礎設施“硬聯通”是中老共建“一帶一路”的重要方向，為構建中老命運共同體提供更為堅實的物質之源。發展是解決一切問題的總鑰匙，基礎設施是實現經濟社會發展的重要基石和必備條件，在國家發展全局中具有戰略性、 基礎性、 先導性作用。中國共產黨始終將發展作為執政興國的第一要務，始終秉持讓中國發展與世界發展相互成就的理念。中老共建“一帶一路”，基礎設施互聯互通是基礎，亦是關鍵。中國在實現自身發展的同時，與老撾人民一道守望相助、同舟共濟、共謀發展。



道路通，百業興。作為中南半島北部唯一的內陸國，基礎設施互聯互通在一定程度上解決了老撾國家所面臨的發展瓶頸，為進一步深入構建中老命運共同體提供了切實可靠的物質支撐。中老共建“一帶一路”的標杆項目——中老鐵路，使老撾的鐵路總里程由原來的3.5公里增至422.44公里，人均里程從全球149個擁有鐵路國家中的最後1名躍升至第28名，位居東盟第一，老撾真正成為東南半島連通亞歐大陸的陸路交通樞紐。截至7月5日，中老鐵路國際旅客列車累計開行滿1000列次，累計發送旅客達96萬人次，其中跨境旅客達22.2萬人次，共有來自96個國家和地區的旅客乘坐該列車出行。未來，隨著更多跨國列車開通運營，中老鐵路將成為連接東西、溝通南北的重要通道。

