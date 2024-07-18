佛山用活廉政智慧監督平台　規範權力運行

中評社北京7月18日電／廣東佛山南海區建好用活廉政智慧監督平台規範村級小微權力運行

來源：中國紀檢監察報



“大瀝鎮某社區餐費支出存在異常，支出總額明顯高於周邊其他村（社區），建議進一步核查。”近日，廣東省佛山市南海區廉政智慧監督平台“餐費支出”指標亮起紅燈，彈出一條預警信息。



南海區紀委監委將該預警信息轉交大瀝鎮紀委核實。該鎮紀委隨即派出工作組核查該社區近兩年餐費支出次數、金額及相關憑證，發現存在餐費支出審批流程不嚴謹、集中審批次數過多等問題，鎮紀委對相關工作人員開展提醒談話。



這是南海區紀委監委運用大數據手段，強化基層監督，規範村級小微權力運行的體現。南海區紀委監委深化運用大數據技術拓展監督手段，推動信息化技術與紀檢監察工作深度融合，升級南海廉政智慧監督平台，開發村務監督預警系統。“系統依托區大數據中心數據‘交匯點’優勢，打破農業農村、民政、人社、稅務等部門間的信息壁壘，實現相關部門監管數據互聯互通、共享共用，通過海量數據的交叉比對、校驗篩選，實現對重點領域、關鍵環節廉政風險的智能化監督、分析、預警，給小微權力戴上一道‘緊箍’。”南海區紀委監委相關負責同志介紹。



不久前，南海廉政智慧監督平台發出關於里水鎮某社區存在部分餐費支出金額過高，短期內報銷次數過多以及審批手續不規範等問題的預警信息。經集體研究和分析研判，其中可能存在以權謀私問題，區紀委監委成立專案組開展核查。經查，該社區原黨委書記李某某多次套取集體資金用於購買煙酒、組織宴請以及償還個人債務等，此外他還利用職務之便為企業競得地塊前期土地整理資格、租賃權等提供幫助，從中收取私人老板大額好處費，嚴重侵害村集體利益。目前，李某某因嚴重違紀、涉嫌違法犯罪被開除黨籍，該案已進入司法程序。



“平台緊盯村級小微權力運行中存在的廉潔風險，聚焦惠民補貼發放、集體資產交易、集體資金管理、小額工程項目等重點領域，建立對碰分析、智能預警、分派核查、限時處置的閉環管理機制，通過數據碰撞比對，及時篩出異常數據，自動形成預警信息，精準發現隱蔽問題，提升監督執紀執法效能。”南海區紀委監委有關負責同志介紹，該區紀委監委對預警信息實行台賬式管理、分類處置，對其中的問題線索及時轉辦核查，精準執紀問責，對苗頭性、傾向性問題及時提醒、強化防控，形成完整有效的責任傳導鏈條。同時，該區紀委監委注重強化大數據使用監管，規範數據采集、使用和管理程序，嚴格管控使用權限，定期開展安全培訓和檢查，保障數據安全。目前，平台已對全區7個鎮（街道）、292個村（社區）實現了全覆蓋，共收集更新數據3億多條，經篩選後交辦資產定價異常、違規發放津補貼、餐費支出過高等預警問題181個，糾正整改問題101個，推動立案審查調查13人。

