中評社北京7月18日電／把紀律教育融入日常抓在經常

來源：中國紀檢監察報



當前，黨紀學習教育正在全黨深入開展。加強紀律教育是全面加強黨的紀律建設的一項基礎性、經常性工作，必須融入日常、抓在經常。要深入學習貫徹習近平總書記關於全面加強黨的紀律建設的重要論述，深刻領悟紀律教育是培養紀律自覺的重要途徑，關鍵在常態長效，著力解決對黨規黨紀“不上心、不瞭解、不掌握”問題，推動黨員幹部時刻自重自省，嚴守紀律規矩。



黨的十八大以來，黨的紀律建設成效有目共睹，紀律鬆弛狀況顯著改變，但仍存在一些不容忽視的問題。有的黨員幹部缺少學習的意願和動力，把紀法教育當成“耳旁風”，走偏越界後還渾然不覺；有的對黨紀缺乏敬畏之心，認為違紀只是小事小節，只要不違法犯罪就不會出大問題；有的片面地認為不在經濟上、廉潔上出問題就行，對政治紀律、組織紀律等的重要性認識不足；有的對職責範圍內的違紀違法問題不抓不管、失職失責，等等。要聚焦這些突出問題，督促各級黨組織和黨員幹部從思想上重視起來，把紀律教育作為必修課、常修課，經常學、反復學，不斷增強紀律規矩意識，讓心存敬畏、手握戒尺真正成為日常自覺。



紀律教育要回到源頭，督促黨員幹部經常重溫黨章，自覺遵守黨章。黨章是黨的總章程，也是黨的紀律、規矩的總源頭。黨章集中體現了黨的性質宗旨、黨的理論和路線方針政策、黨的重要主張，規定了黨的重要制度和體制機制，是全黨必須共同遵守的根本行為規範。黨的二十大黨章充分體現新時代黨的工作和黨的建設的新鮮經驗，進一步劃定了黨員幹部工作生活的高線和底線。沒有規矩，不成方圓。認真學習黨章、熟悉掌握黨章是黨員應盡的義務，要督促引導黨員幹部自覺學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，始終用黨章規範自己的一言一行，真正使黨章內化於心、外化於行。



推進學習紀律處分條例常態化長效化，做到學而時習之、溫故而知新，培養“自覺的紀律”。作為黨的紀律建設的基礎主幹黨內法規，《中國共產黨紀律處分條例》規定了黨的各項紀律底線和執紀依據，是黨組織和黨員幹部知紀明紀的必修教材和守紀執紀的行為準則。要把集中性紀律教育同經常性紀律教育結合起來，以常態求長效，經常組織黨員特別是黨員領導幹部認真學習《條例》，通過原原本本學、逐章逐條學，搞清楚黨的紀律規矩是什麼，弄明白能幹什麼、不能幹什麼，把遵規守紀刻印在心，內化為日用而不覺的言行準則，以學紀知紀明紀促進遵紀守紀執紀，進一步增強政治定力、紀律定力、道德定力、抵腐定力，始終做到忠誠乾淨擔當。

