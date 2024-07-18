成都聚焦地下綜合管廊建設與運維深化監督

中評社北京7月18日電／成都聚焦地下綜合管廊建設與運維深化監督推動建好城市“裡子”工程

來源：中國紀檢監察報



通訊橋架整齊懸掛排列，電力線密布牆壁，配水管穿越廊道向遠處延伸，設備的蜂鳴聲在通道回響……日前，四川省成都市紀委監委駐市城管委紀檢監察組和駐成都城投集團紀檢監察組一行，來到位於青羊區的日月大道地下綜合管廊，聚焦壓實安全生產責任開展聯合監督檢查，記者跟隨前往。



“地下管網建設是城市的‘里子’工程，建好地下綜合管廊能有效破解‘馬路拉鏈’‘空中蜘蛛網’等城市治理難題，提升城市品質和安全韌性。”成都市紀委監委相關工作人員介紹，該市聚焦地下綜合管廊建設使用強化監督，護航城市“地下生命線”安全規範廉潔高效運行。



“今天交班時數據有沒有出現異常？交接工作是否嚴格按程序進行？”走進日月大道分控中心，監督檢查人員翻開記錄本，查看巡檢維護、出入登記等情況，就廊內設施設備、監控系統是否運行正常，逐一與值班人員進行確認。



“地下綜合管廊空間密閉，水電燃氣等線路交錯複雜，安全生產這根弦一刻也不能鬆懈。”駐市城管委紀檢監察組組長劉恩恩告訴記者，作為行業主管部門，城管委肩負保障管廊安全運行的重要職責，壓實安全管理主體責任、促進安全生產是該組進行政治監督的重點任務。通過及時約談提醒相關處室負責人、開展專項督查等方式，該組督促駐在單位加強與管護單位成都城投集團的協作配合，做好管廊日常“體檢”和突發事件應急預案，及時排查並消除安全隱患。



走出分控中心，記者隨監督檢查組下到位於地下7米的輸水艙內。沿一條直徑1.4米的備用輸水幹管一路向前，監督檢查組詳細瞭解了艙內防汛應急物資籌備、應急演練開展及應急電話使用等情況，同時對上次督查中發現問題的整改情況開展“回頭看”。



“我們採取‘四不兩直’方式深入管廊一線開展監督檢查，詳細瞭解設備維護、消防安全培訓等安全管理情況，同時圍繞日常監督檢查中發現的問題，督促主責部門建立完善相關制度31項，推動標本兼治。”駐成都城投集團紀檢監察組副組長楊楠介紹。

