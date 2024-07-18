富權：特朗普要收保護費　郭台銘有得震冇得瞓

中評社香港7月18日電／澳門新華報18日發表富權文章：特朗普要收“保護費”VS郭台銘“有得震冇得瞓”。以下為文章內容。



美國總統選舉漸趨白熱化，在拜登辯論出醜尤其是特朗普被行刺之後，特朗普被看高一線，而拜登也聲稱倘其身體不支或將會退選。但仍然未知“鹿死誰手”，因為共和黨擔心民主黨還將會祭出“作票”奧步。不過，共和黨“吃一塹長一智”，必定會緊盯搖擺州各投票站的投票尤其是點票程序。如果沒有重大變化，特朗普重返白宮的機率較高。



由於台灣事務是中美國關係最重要的一環，因而台灣地區朝野各黨都頗為關注美國的這次總統大選。趁著“立法院”休會之機，民進黨和國民黨黨團都有組團前往美國威斯康辛州密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會，觀察共和黨最終確認特朗普為提名特朗普為該黨總統候選人的情況。



由於拜登在過去三年多的任期內，在涉台事務上展現了“溫吞水”的姿態，也由於特朗普日前發表過“如果中國大陸在我任內攻打台灣，我會轟炸北京作為回應”的瘋狂言論，而且特朗普的副手範斯在十五日獲得提名後，立刻就宣稱中國是美國面臨的“最大威脅”，因而讓民進黨人欣喜若狂，以為今後將會獲得“大靠山”的庇護，賴清德可以為所欲為地大肆推動“新兩國論”的分裂活動。



但歡呼聲尚未落下，一盤冷水就照頭淋下。台灣媒體翻搜出特朗普日前先後接受《彭博商業周刊》的訪問，厲聲指責“台灣為我們做了什麼？我們多年來保護台灣，他們卻偷走我們的晶片事業，現在中國大陸這麼想並吞台灣，我不確定繼續保護下去還有什麼意思？”並直言“台灣應該付錢給美國作保護費”等言論。



此言一出，讓台積電ADR盤後跌逾百分之一，台股走勢也受衝擊，昨日下跌近二百點，台積電也下殺二十五元，觸及一千零三十元。也讓民進黨當局感到“大事不妙”。

