社評：解決香港養老有新方案更要有新思維

中評社香港7月19日電（評論員 林艷）近年來，隨著香港與內地融合發展進一步加深，香港長者選擇赴內地養老已成為一種趨勢。我們認為，面對香港日益嚴峻的人口老齡化問題，如何有效利用和整合區域資源，並及時優化調整養老政策，以應對養老挑戰，已成為香港特區政府不可忽視的課題。



第一，內地養老為香港解決養老問題提供了新方案，香港特區政府應高度重視並以新思維對待跨境養老。



眾所周知，香港已於2022年步入“超高老齡社會”，人口老齡化迅速。根據政府統計處的數據，65歲及以上人口佔香港總人口的比例，將由2021年的20.5%（約145萬人）增至2046年的36%（約274萬人）。當前香港養老已面臨三大現實挑戰：一是養老院等安老院舎資源十分緊張，難以滿足日益增長的老齡化人口需求，長者輪候時間普遍漫長；二是長者醫療和護理需求也面臨嚴峻挑戰，在公立醫院看病輪候時間一年以上都是稀疏平常之事；三是香港生活成本之高有目共睹，有研究表明現在一個長者在香港的基本養老生活費用每月需達到1萬港元，這對於大多數沒有充分退休保障的香港長者而言更是難以承受。



相較於香港，內地城市顯然具備更好的養老條件，如更大的居住空間、較低的生活成本、更好的社區設施以及醫養結合的養老服務等優勢，令香港長者可以獲得更加多元化、個性化的養老選擇，滿足他們多樣的生活需求和偏好。據統計，當前在大灣區居住的香港長者已約有9萬人，超過80%的長者希望到大灣區養老。



我們認為，跨境養老不只是當前香港社會出現的一種潮流現象，而是香港解決應對養老挑戰的有效方案，亦是一個長久之計。之所以這樣說，是因為兩地通過跨境養老可以創造雙贏局面。對香港而言，養老資源不足問題可以獲得有效緩解解決；對內地城市特別是大灣區而言，香港的需求則可以推動養老服務業的增長，帶動銀髮經濟發展，為區域發展注入新動能。此外，香港長者內地養老還可以帶動家庭成員的往來，進一步促進兩地居民情感的融合。應該看到，跨境養老作為新時代的發展產物，而且涉及跨境相關合作對接問題，在發展過程中難免會出現一些新的挑戰和障礙。對此，香港特區政府務必高度重視，並且要以嶄新的思維和策略予以積極解決。

