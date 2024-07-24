中評觀察：兩岸青年交流 最是親情攔不住

閉幕活動結束後，兩岸青年們依依不捨合影留念（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月24日電（記者 盧哲）第七屆海峽兩岸青年發展論壇於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦，來自海峽兩岸的1000餘位嘉賓和青年代表相聚一堂。記者全程隨訪了相關活動，親眼見證了幾百位兩岸青年們友誼的建立和發展。在論壇閉幕活動“兩岸青年青春分享會”上，兩岸年輕人們在活動結束後久久不願離去、依依不捨合影的場景，讓記者不禁多次按下快門。兩岸青年們呼朋喚友、親密搭肩、花式比心自拍合影，正是交流中血脈情親的生動映襯。



在此行中，記者與來自台灣不同大學的同學們交流，聽他們暢談了對兩岸交流的看法。記者觀察，首先，民進黨當局對於“大陸旅行危險”的恐嚇幾乎沒有效果。在這個論壇開幕之前，台陸委會提升赴大陸和港澳地區旅遊警示為“橙色”。但接受記者採訪的同學們都表示，所謂“警示”完全不影響他們來大陸的計劃。受訪的台青“首來族”王崢治和台青黃羽薇說，來到大陸之後覺得所行所遇都很安全舒適，“首來族”對大陸原本的誤解也全都改觀。台青鄒岳葶也對記者說，自己和周圍的同學都對到大陸交流持開放的態度，“不會有什麼覺得很可怕或者不想來之類的狀況”。



而這一點也正如中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在活動期間接受中評社記者訪問時談到的，台陸委會提升赴大陸和港澳地區旅遊警示，不過是粗劣的恐嚇手段。“事實證明一切。恐嚇手段騙得了一時，騙不了一世，騙不了永久。大家眼睛會看，耳朵會聽，我們台灣的年輕人沒有那麼蠢。”



第二，民間交流給了更多台灣青年來大陸的機會、能力和底氣。大二學生洪育恩是台青“首來族”，他在與記者的長談中多次提到，多虧了星雲文化教育公益基金會（本次論壇承辦方之一）提供的機會，讓他能夠負擔得起赴大陸的費用，從而多了認識兩岸的機會。而受訪的台灣學生王崢治和黃羽薇都有同感，黃雨薇說：“多虧台灣的非官方機構的支持，給了我們多一些的資源，費用上也有資助，我覺得這很棒，他們是兩岸溝通的橋樑，可以給更多台灣年輕人多看看多走出去的機會。有些家境不一定太好的年輕人，也可以有機會去看世界。”



同時，多位台青也都表示，他們對相關在台非官方機構的信任，也是他們放心報名參加兩岸交流活動的原因之一。因此記者認為，雖然現時官方交流障礙重重，但民間交流不可停止，並且民間交流也大有可為。發揮好民間機構的作用、拓寬交流渠道，是促進兩岸交流的重要舉措之一。