中評社北京7月18日電／人民日報：販賣“安全焦慮”的北約破壞世界和平



北約骨子裡充斥冷戰和零和博弈思維，到處販賣“安全焦慮”，其黑手伸向哪裡，動蕩和混亂就出現在哪裡，是徹頭徹尾的世界和平破壞者



日前在美國召開的北約峰會發表《華盛頓峰會宣言》，大肆渲染亞太地區緊張局勢，涉華內容充滿偏見、抹黑、挑釁。北約再次炒作所謂“中國威脅”，聲稱中國對北約構成“系統性挑戰”，妄稱中國是烏克蘭危機的“決定性推動者”。北約骨子裡充斥冷戰和零和博弈思維，到處販賣“安全焦慮”，企圖挑起陣營對抗，根本不是什麼“維護和平的組織”，而是世界和平的破壞者。



在烏克蘭問題上，北約鼓噪“中國責任”毫無道理可言。中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，一直在以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。中國在烏克蘭危機上的客觀公正立場和發揮的建設性作用有目共睹。中國從未向衝突中的任何一方提供武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫。烏克蘭危機延宕至今，誰在拱火澆油，誰在推波助瀾，誰在從中漁利，國際社會有識之士看得一清二楚。北約應反思烏克蘭危機的根源和自身行徑，認真傾聽國際社會的正義聲音，以實際行動推動局勢緩和，而不是甩鍋推責、嫁禍於人。



北約處心積慮編造“中國威脅”的謊言，真實目的在於染指亞太地區，在亞太打造陣營對抗、封閉排他的“小圈子”。華盛頓峰會之前，北約就放出風來，稱此次峰會的主題之一是北約的全球夥伴關係。北約聲稱將加大同“印太國家”接觸，妄言“印太地區”對北約的“重要性”，並同個別地區國家共同啟動有關項目。事實表明，北約正在突破區域性、防禦性組織的定位，將手伸向亞太，配合美國實施“印太戰略”，損害中國利益，破壞亞太地區和平穩定。