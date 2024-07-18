跨地中海國家同意合作應對非法移民問題

中評社北京7月18日電／據新華社報導，跨地中海移民論壇17日在利比亞首都的黎波裡舉行，與會國家達成“利比亞倡議”，一致同意加強國家間合作協調，以應對非法移民問題。



來自非洲和歐洲的28個國家的政府首腦、外交代表，非法移民問題相關國際組織代表出席了論壇。利比亞民族統一政府總理德拜巴在論壇上指出，本次論壇旨在加強有關國家之間合作和綜合協調，制定統一願景，為歐洲和非洲可持續的經濟和貿易關係奠定基礎。



意大利總理梅洛尼在論壇上表示，意大利視解決移民問題為優先事項。為應對大量非法移民，意大利需要與地區國家加強合作。馬耳他總理羅伯特·阿貝拉呼籲採取集體行動，減少非法移民和有組織犯罪。乍得總統穆罕默德·代比呼籲地區國家制定解決非法移民問題的方案。



利比亞民族統一政府通訊和政治事務部長瓦利德·拉菲在論壇結束時說，據不完全統計，從利比亞出發抵達歐洲的非法移民數量占總數的40%以上。不過，歐盟委員會副主席馬加裡蒂斯·希納斯說，與5年前相比，從利比亞越境進入歐洲的非法移民數量已有所下降。



2011年以來，利比亞政局陷入持續動蕩，許多非法移民以利比亞為中轉站，乘船橫渡地中海前往歐洲。非法移民在流動途中生命安全受到嚴重威脅。