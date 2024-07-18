多地落實企業信息變更等政務服務改革

中評社北京7月18日電／據人民日報海外版報導，國務院印發的《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》要求，推進關聯事項集成辦。明確每個“一件事”的牽頭部門和配合部門及各自職責，強化跨部門政策、業務、系統協同和數據共享。重構跨部門辦理業務流程，優化前後置環節，推動申請表單多表合一、線上一網申請、材料一次提交。



以往，在申請市政公用報裝、工程竣工驗收、企業信息變更等服務中，企業要對接多個政務服務窗口或相關單位，往往提交材料多、耗費時間長。為便利企業辦事，多地強化線上線下聯動，開展並聯審批、聯合評審、聯合驗收等，壓減辦理時長和辦事成本。近日，記者採訪北京、福建、寧夏等地的企業工作人員，呈現他們辦理相關事項的新體驗。



從市政公用報裝“一件事”看聯動服務



“網上填個表，電和網就一起接通了，全程不用跑”



在北京市海淀區煤廠街，北京市新華書店有限責任公司香山書店剛剛完成了經營空間的擴大，舉辦讀書分享活動有了更大場地，升級後的電力保障更足、網絡更快。



今年6月，該書店負責人邸永虎準備擴大經營面積，向國家電網北京海淀供電公司咨詢用電報裝業務。“電力增容，再升級下書店網絡，大概得花多少錢、用多長時間？”邸永虎自己琢磨著，少說也得歇業一段時間，才能把這一攤子事辦利索。



邸永虎這樣的預期是基於之前的辦事體驗。“以往在報裝水、電、氣、網時，要分別到每家市政企業線下的營業廳去報裝，或分別到每家市政企業網站申報。”邸永虎說，“項目基本信息表單需要反復填寫，建設工程規劃許可證等要復印一大堆。最後也搞不清楚究竟需要帶啥證件、帶幾份，乾脆都復印、都帶著。”

