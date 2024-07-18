傳播中國文化　年輕人在海外建起中式園林

中評社北京7月18日電／據中國青年報報導，比利時天堂公園裡有一個中國明清時代風格的江南園林建築群，是歐洲人的網紅打卡點；1990年建成的加拿大蒙特利爾夢湖園，吸引許多人去拍視頻、發在社交媒體上；從2023年開始，太平洋島國薩摩亞的人民會在風景秀美的中薩友誼公園慶祝國慶節。



在世界各地，具有中式傳統風格的建築、園林、亭台樓閣越來越多。它們是由許多專門在海外建園林的年輕人所建設的，背後藏著精彩的青年故事。



中式建築受到追捧



江蘇省蘇州市的網師園內，亭台樓榭無不臨水。西交利物浦大學委內瑞拉籍留學生文森特拍下了這裡，發布到社交媒體上，“蘇州園林的美景有一種能夠讓人內心感到平靜、輕鬆的力量”。



來自蘇州市文旅局的數據顯示，2023年全年，蘇州面向海外的4個社交媒體賬號產生超過1.22億次曝光和41萬多次有效互動，超過4.8萬名獨立訪客訪問並瀏覽了蘇州市文化廣電和旅遊局官方英文網站。蘇州爆火的重要原因是——它擁有最多的中式傳統園林。在老外眼中，中式傳統園林魅力獨特。



“上世紀80年代，我們真沒什麼特別的產品可以輸出到加拿大，人家那裡什麼都有。”上海建工園林集團上海市園林工程有限公司（以下簡稱“園林工程公司”）是上海最早承建海外中式建築項目的公司，該司原海外項目負責人、副總經理沈劍平自1989年起全程參與了加拿大蒙特利爾夢湖園的建設。夢湖園位於世界第二大植物園——加拿大蒙特利爾植物園內，是上海市政府與加拿大蒙特利爾市政府建設友好城市的代表性園林。這座建於1990年的園林，至今仍在吸引大量遊客。2024年2月，兩名加拿大年輕人Wendy和Athy還發表了《我在蒙特利爾逛中國園林》的短視頻，收穫眾多點贊、評論。



夢湖園的“夢”是蒙特利爾的諧音，“湖”代表著中國古典園林的核心，也是上海簡稱“滬”的諧音。在前述兩名年輕人的鏡頭裡，這座身處加拿大的園林把“中國風”拉滿了。人們可以在園林裡用巨大的水毛筆寫中國字，湖中心的中式亭子裡，還有人正學著繪制水墨畫。

