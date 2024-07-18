做皮影、畫臉譜　海外華裔青少年龍年尋龍

中評社北京7月18日電／據中國僑網報導，“這次去故宮見到九龍壁上的龍，很威武帥氣，和小時候想象中的龍一樣。”來自南非的營員嚴振軒說。



日前，2024年“中國尋根之旅”夏令營北京朝陽營落下帷幕，76名營員一起度過了10天的旅程，深入瞭解與龍相關的經典文學作品、中國節日習俗等知識，並前往長城、中國工藝美術館、中國華僑歷史博物館等尋找名勝古跡中的龍，同時體驗龍形皮影製作等。



嚴振軒告訴記者，父母曾給他講望子成龍的故事，他一直對龍的形象很好奇。這次旅程中，他見到了各種各樣的龍，也瞭解到龍在中國文化中是一個重要的圖騰。他在夏令營課程中瞭解到今年是青龍年，青色寓意新生、希望和勇氣，所以他選用青色為紙龍上色。



加拿大華裔女生王姝元今年13歲了，她說她最喜歡的活動是做龍形皮影。原本她以為會很難，但老師很有耐心，一步步帶著她和營員們將龍的各個部分串聯起來。“老師給我們講了葉公好龍的故事，還讓我們用自己做的龍皮影演一小段故事。我把龍畫成了粉色，跟大家說因為我的龍愛吃蝦，大家都笑了。”王姝元說。



為拉近孩子間的距離，此次夏令營還安排了“我與祖籍地”故事分享環節。祖籍地為同一省份的營員們分工合作，製作PPT，將祖籍地的美食、建築以及自己的所見所聞分享給營員和老師們。