2024年全國職工足球邀請賽舉行發布會

2024年（大連）全國職工足球邀請賽新聞發布會於7月18日上午10時，在中山區原大連港老港區一號碼頭舉行。這是發布會現場。（圖源：新華網） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，2024年（大連）全國職工足球邀請賽新聞發布會於7月18日上午10時，在中山區原大連港老港區一號碼頭舉行。會議由大連市委常委，市總工會黨組書記、主席徐廣湘主持。



會議邀請全國職工文體協會會長李守鎮，遼寧省總工會黨組副書記、分管日常工作的副主席魏紅江，大連市副市長李大民作為發布人，介紹本次邀請賽有關情況，就大家關心的問題回答記者提問。與會領導為孫繼海、張耀坤、戴振濤頒發代言證書。



會上，李守鎮從貫徹落實黨中央、國務院關於足球工作決策部署，推動全國職工文化體育健康發展，探索推動職工“文體旅＋”融合發展、擦亮大連“足球城”名片等角度，介紹了本次比賽情況。魏紅江介紹了遼寧工會持續打造“工”字特色職工文體活動品牌情況工作。李大民從突出工字元素、推進文旅融合、提振信心力量等角度，介紹賽事組織特色。



會上就職工體育與經濟社會發展的關係，“連超”賽事成功舉辦為本次賽事提供了哪些經驗，職工體育與足球專業性的關係等話題，回答了記者提問。市體育局、市文旅局、市工信局和大國工匠代表，還分別就開展群眾性文體活動、比賽期間“走進城市”“走進企業”等活動安排回答了大家的關切。