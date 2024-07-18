中評社北京7月18日電／“涉藏法案”暴露美國險惡用心和虛偽本質



來源：中國網 作者：中國網特約評論員 賈春陽



當地時間7月12日，美國總統拜登不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意簽署所謂“促進解決藏中爭議法案”，使之正式成為美國的法律。該法案包括諸多極具挑釁性表述，充分暴露了美國全面強化對中國打“西藏牌”的企圖，暴露了美國所謂“西藏政策”的險惡用心和虛偽本質。



該法案名義上是對美國2002年推出的所謂“西藏政策法”的最新修訂，實際上包含諸多極具挑釁性表述，可以算作是一部新的專門的“涉藏法案”。這是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國國家利益。與所謂“西藏政策法”及美國2018年推出的所謂“對等進入西藏法”、2020年推出的所謂“西藏政策及支持法”相比，該法案的關鍵表述或要害主要包括：



其一，該法案妄稱“美國政府從來沒有採取西藏自古以來就是中國的一部分的立場”，言外之意是否定中國對西藏主權的歷史合法性。同時，該法案還要求美國“西藏問題特別協調員”挑戰中方在涉藏問題上的立場和聲明，要求美國政府為此提供資金支持，意味著美國今後將不斷公開否定中國對西藏擁有主權的歷史合法性，並在達賴轉世等問題上否定中國的政策主張。



其二，該法案大談“所有民族都有自決權”。實質上是鼓動達賴集團追求所謂“民族自決權”，縱容達賴集團的分裂野心。



其三，該法案刻意將“西藏”與“中國”並列放在一起，大談要“根據國際法和平解決爭議”，無異於將所謂“西藏問題”等同於需要依照國際法和平解決的“國家間衝突”，顯然也是在否認中國對西藏的主權。



其四，該法案宣稱要促進中國政府與達賴集團所謂“藏人行政中央”進行對話，並就此對中國搞多邊施壓。這不僅是對所謂“藏人行政中央”的某種“承認”，還預示著美國下一步將在“接談”問題上裹挾盟友對中國搞集體施壓甚至圍攻。



其五，該法案污蔑中國政府在西藏實行的民族政策，與美國近年來在涉藏問題上的炒作如出一轍，目的是將涉藏問題炒熱，企圖使之成為國際社會關注的焦點，從而借機對中國發起新的“認知戰”，然後再借機對中國進行外交圍攻、政經制裁和其他不正當打壓，以服務於其對華戰略競爭和遏壓。



除此之外，該法案還有一些其他非常惡毒的表述。如將“西藏”的範圍認定為西藏自治區加甘肅、青海、四川、雲南四省的涉藏州縣，實質是策應達賴集團鼓噪的所謂“大藏區”概念。



由此可知，該法案的正式出籠，充分暴露了美國全面強化對中國打“西藏牌”的戰略企圖，預示著美國“西藏政策”的大幅升級。該法案的諸多極具挑釁性的惡毒表述，也暴露了美國在“西藏問題”上的險惡用心，暴露了美國下一步在對中國打“西藏牌”過程中的幾個主要抓手。

