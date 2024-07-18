神奈川等縣有5起美軍相關人士性侵案未公佈

中評社香港7月18日電／共同社報導，圍繞駐沖繩美軍士兵性侵案接連曝光的問題，18日獲悉，日本青森、神奈川、山口3縣也在2021年起總計查處5起美軍相關人士的性侵案，均未向媒體公開。



此次確認了神奈川縣警方國際搜查課留有公開資料的2021年至今年6月部分。2022年以強制性交致傷的嫌疑將美軍士兵的材料移送檢方，今年也以不同意猥褻的嫌疑逮捕了美軍相關工作人員。據稱，此後這2起為暫緩起訴或不起訴處分。



該課介紹了不公佈的理由稱：“是出於防止二次受害和顧及報導帶來的精神痛苦。並非因為（對方）是美軍相關人士而特殊對待。”



神奈川縣基地對策課稱：“現階段並未掌握到這2起，今後將確認情況。”



青森縣警方2021年以強制性交的嫌疑、2022年以強制猥褻的嫌疑分別將美軍相關人士的材料移送檢方。據稱“沒有公佈（不發佈消息的）理由”。



山口縣警方2022年以強制猥褻的嫌疑，將美軍相關人士的材料移送檢方。據介紹，“出於公益上的必要性和保護隱私兩方面，決定了不公佈。”



此外在長崎縣，2016年以強制猥褻的嫌疑、2017年以准強制猥褻的嫌疑將美軍相關人士的材料移送檢方，但縣警方並未公佈。2018年以後沒有查處此類案件。



圍繞美軍相關人士的性犯罪，在沖繩縣接連曝出性侵案未被公佈的情況而成為問題。