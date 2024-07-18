中共第二十屆中央委員會第三次全體會議公報

中評社北京7月18日電／據新華社，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議公報（2024年7月18日中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議通過）全文如下：



中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於2024年7月15日至18日在北京舉行。



出席這次全會的有，中央委員199人，候補中央委員165人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席了會議。



全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。



全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。



全會充分肯定黨的二十屆二中全會以來中央政治局的工作。一致認為，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局認真落實黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，著力推動高質量發展，進一步推動和謀劃全面深化改革，扎實推進社會主義民主法治建設，不斷加強宣傳思想文化工作，切實抓好民生保障和生態環境保護，堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，一以貫之推進全面從嚴治黨，實現經濟回升向好，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

