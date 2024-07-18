我國科學家在古人類基因研究領域取得新進展

左側為現代人的頭骨，右側為尼安德特人的頭骨，二者在數萬年前發生基因交流。（受訪者供圖）（圖源：新華網） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，古人類基因研究領域有了新進展。我國科學家通過基因組研究證明，一種滅絕古人類在數萬年前與早期現代人類存在基因交流。相關研究成果已於近日發表在國際學術期刊《科學》上。



論文第一作者、東南大學醫學院遺傳與發育生物學系教授李黎明介紹，尼安德特人是一種主要分布在亞歐大陸西部的古人類，於約3萬年前滅絕。古人類是如何滅絕的，又與現代人類有何關聯？自19世紀第一塊尼安德特人的骨頭被發現以來，這些問題一直是科學界關注的焦點。



李黎明與美國普林斯頓大學科研人員合作，採用2000名現代人、3名尼安德特人和1名丹尼索瓦人（居住在亞洲的類似尼安德特人的群體）的基因組，繪制了過去20萬年中不同類型人類群體之間的基因流動。該研究通過模擬現代人和尼安德特人之間複雜的基因流動模式，識別出尼安德特人基因組中的現代人DNA。研究結果顯示，尼安德特人的種群數量隨時間逐漸減少，並在約5萬至6萬年前開始與種群數量占據優勢的早期現代人類產生基因交流，逐步融入現代人類的基因庫中。



《科學》雜誌審稿專家認為，這項研究為“尼安德特人被現代人類所同化”提供了遺傳學證據，有助於揭示早期現代人類和尼安德特人群體之間的基因交流歷史，進一步釐清古人類演變和進化之路。