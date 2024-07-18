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共和黨最新潮流 右耳包紗布成支持特朗普標誌
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2024-07-18 17:37:08
中評社香港7月18日電／昨天（17日），在美國共和黨全國代表大會上，許多參與者都包紮右耳進入會場，模仿先前遭槍擊而受傷的美國前總統特朗普。
星島網報導，美國政治新聞網（Politico）記者奧利維亞在社交媒體上發布會場的照片。奧利維亞認為，“右耳繃帶”成為特朗普陣營的一個標誌。另外，亦有參與者在右耳上配戴白色方形紙片。
當特朗普進入會場時，人群瘋狂高呼“美國！”以及“戰鬥，戰鬥！”。
特朗普的支持者向媒體表示，“右耳繃帶”代表了“最新的潮流”。亦有人說“右耳繃帶”是為向特朗普致敬。
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