郝志堅語中評：特朗普可能同意美中第四公報

郝志堅相信，特朗普會把台灣當作交易“籌碼” 中評資料相 中評社華盛頓7月18日電（記者 余東暉）特朗普又要台灣交“保護費”。美國台海問題專家郝志堅（Dennis Hickey）對中評社說，特朗普對台灣沒感情，其眼中衹有生意。郝志堅認為，特朗普可能同意美中之間簽署第四份公報，確認“台灣是中國的一部分”；但是如果特朗普得不到他想要的重大貿易協議，則可能放任反華鷹派在台灣問題上搞事。



特朗普近日在接受《彭博商業週刊》專訪時稱，台灣應當向美國支付防衛費用。他質疑台灣“搶走了美國的芯片生意”，美國為何還要做台灣的“保單”。這種表態16日傳出後，在台灣島內引發強烈反響。特朗普如果二度入主白宮，其對台手法如何，被打上大問號。



美國密蘇裡州立大學傑出榮休教授郝志堅（Dennis Hickey）17日在接受中評社記者專訪時解讀特朗普的最新說法。他說，特朗普在2015年到2016年大選期間也說過類似的話，如“台灣偷走了我們的工作”。特朗普對台灣沒有感情——這只是生意。



郝志堅指出，要充分理解特朗普將台灣當交易籌碼的事實，可以回顧特朗普做生意的方式。在其《交易的藝術》一書中，特朗普認為，達成一筆偉大交易的方式，是要以實力和地位來到談判桌上，讓對方相信你有他們真正想要的東西。所以，郝志堅認為，特朗普可能會利用美國支持台灣所提供的杠杆，尋求中國大陸在其它方面的讓步。