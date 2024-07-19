快評：許勝雄二度“救火”　冷衙門繼續空轉

中評社快評／台灣陸委會18日宣佈，委請海基會副董事長、金仁寶集團總裁許勝雄出任代理董事長一職。這是許勝雄第二次出任海基會代理董事長，台灣多家媒體昨天報導此事，形容許勝雄二度“救火” 。



2020年8月，就任海基會董事長一個月多的李大維突然轉任“總統府秘書長”，那時即是由許勝雄“救火”，代理海基會董事長。一直到2023年2月，李大維回鍋海基會之後，許勝雄才卸任。



今次，前海基會董事長鄭文燦因涉貪案請辭，董事長一職已經懸缺超過一個星期。早前曾有消息指賴清德屬意台南幫大老、前“監察委員”吳豐山接掌海基會，傳聞最後未成真。許勝雄現年81歲，台灣省桃園縣人，金仁寶集團董事長、三三會名譽理事長。許勝雄第二次代理董事長，可能也會做很多年，而兩岸兩會協商機制的恢復仍然遙遙無期。



2016年民進黨當局拒絕接受“九二共識”，兩岸所有官方交流中斷，海基會成了冷機關、冷衙門，迄今已逾8年。目前海基會多數功能都廢了，處在空轉狀態，許勝雄代理董事長，也無法改變此一局面。



大陸的立場是，“九二共識”是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針，是海協會與台灣海基會受權協商和聯繫機制的前提。無論什麼人擔任台灣海基會負責人，兩會協商機制能否恢復，關鍵在於台當局是否承認體現一個中國原則的“九二共識”，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實。



簡單說，沒有“九二共識”就沒有兩會協商機制的恢復。誰接掌海基會都一樣，重要是看賴清德怎麼做。