堅決反對越南單方面提交南海外大陸架劃界案

中評社北京7月19日電／據新華社報導，針對日前越南單方面向聯合國大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，外交部發言人林劍18日表示，此舉侵犯了中方的領土主權和海洋權益，違反了《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》等國際法，中方對此堅決反對。



當日例行記者會上，有記者問：據越南外交部消息，越南17日已向聯合國大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案。同日，越南還向聯合國提交了反對照會，回應菲律賓6月14日提交的南海外大陸架劃界案。中方對此有何回應？



“越南單方面向大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，其相關主張涵蓋中國南沙群島的部分區域，侵犯了中方的領土主權和海洋權益，違反了《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》等國際法，違背中越兩國簽署的《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》和中國與包括越南在內的東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。”林劍說，“中方對此堅決反對，已向越方提出嚴正交涉。”



林劍表示，根據大陸架界限委員會“有爭端、不審議”相關議事規則，委員會不會審議、認定越南和菲律賓有關劃界案。此類舉動實際上沒有任何意義，只會突出分歧、激化矛盾，無益於爭端的解決。中方將堅持通過對話協商同有關方面妥善處理南海爭議問題。