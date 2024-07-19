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俄法院以毒品走私罪判處一美公民13年監禁
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2024-07-19 13:26:04
（圖源：央視新聞客戶端）
中評社北京7月19日電／據央視新聞報導，當地時間7月18日，俄羅斯莫斯科卡莫夫尼切斯基區法院以毒品走私罪判處美國公民邁克爾·特拉維斯·利克13年監禁。
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