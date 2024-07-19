我國科學家發現新型高溫超導體

資料圖（圖片來源：新華社） 中評社北京7月19日電／據科技日報報導，超導體因巨大應用潛力備受關注，尋找新型高溫超導體是科學界孜孜以求的目標。記者18日從復旦大學獲悉，該校物理學系趙俊教授團隊利用高壓光學浮區技術成功生長了三層鎳氧化物，證實了鎳氧化物中具有壓力誘導的體超導電性，其超導體積分數達到86%，這意味著又一新型高溫超導體被發現。該研究成果於北京時間7月17日晚發表於最新一期《自然》。



“高溫超導研究的突破大多由實驗特別是新超導體的發現驅動，迄今為止還有很多現有理論無法完全解釋的現象。”趙俊介紹，“鎳氧化物單晶樣品的生長條件十分苛刻，需要在特定的高氧壓的環境中，保持高溫和尖銳的溫度梯度，才能實現單晶樣品的穩定生長。由於成相的氧壓窗口很小，因此容易出現多種成分的鎳氧化物層狀共生的現象，且生長過程中極易出現大量頂點氧位置的缺陷，這可能是鎳氧化物超導含量低的原因。”



該團隊利用高壓光學浮區技術生長了大批樣品，最終成功合成了純相三層鎳氧化物單晶樣品。團隊還開展了一系列中子衍射和X射線衍射測量，精確測定了材料的晶格結構和氧原子坐標及含量，發現其中幾乎沒有頂點氧缺陷。



此外，該研究還發現，該類材料呈現出奇異金屬和獨特的層間耦合行為，為人們理解高溫超導機理提供了新的視角和平台。