網評：新冠或成“壓死”拜登的最後一根稻草

中評社北京7月19日電／網評：感染新冠或成“壓死”拜登的最後一根稻草



來源：大公報 作者：周德武



特朗普躲過了子彈，拜登得了新冠，前總統與現總統的運氣在過去一周裡形成了強烈反差。



這一周，特朗普正在威斯康星州的密爾沃基接受共和黨人的祝福和吹捧，直接稱呼他為美國第47任總統。會場的標語也從上一屆的Make America Great Again變成了Make America Great Once Again，大致意思是，特朗普上次執政讓美國再次偉大了一次，未來四年，特朗普決意讓這個奇跡再演繹一遍。



拜登昨日從內華達州飛回特拉華州家中，一邊接受隔離治療，一邊忙乎白宮的事務。不過，最令其煩心的是，黨內要求他退選的聲音反而進一步升高。共和黨志在必得，民主黨一地雞毛；特朗普需要療傷，拜登需要治病，兩人的心情可謂是冰火兩重天，相信對病情的恢復也會帶來不同的效果。



特朗普是共和黨全國代表大會的焦點，即使副總統提名人萬斯的新聞熱度很高，但他7月17日晚在發表提名演講時，還是把重心放在大肆吹捧特朗普上，稱衹有特朗普才能救美國於水火。他以自己39歲的人生作為敘事的時間軸，以此襯托拜登在華盛頓待了50餘年，是如何失敗與老朽，讓千千萬萬與他一樣的家庭經歷了慘不忍睹的工業衰敗。中國毫無疑問成為萬斯攻擊的靶子，他指責中國產品占領美國市場，這種局面必須改變，今後將重振美國工業基礎，讓“美國人買美國貨”；他誣蔑中國將芬太尼運往美墨邊境，毒害美國人；他還指責華盛頓的白痴給予中國永久性正常貿易關係（PNTR）待遇，把工作機會讓給中國人，幫助中國構築了中產階級，損害了美國中產階級的利益。



由於共和黨這一周召開全國代表大會，華盛頓的國會山也出現停擺，民主黨的議員們紛紛回到各自家鄉，不過行前民主黨的大佬們還是與拜登進行了溝通，語氣不再遮遮掩掩，而是更加直截了當，警告拜登若繼續作為黨內提名人，可能給11月的美國國會選舉造成全面“大潰敗”，逼宮之勢愈發緊迫。1952年競選連任失敗的艾森豪威爾總統曾經說過：“如果你想在華盛頓交朋友，那麼就養條狗吧。”拜登私下表示，他現在對這句話有了更深刻的理解。

