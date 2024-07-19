網評：“冷戰妄想症”該好好治治了！

中評社北京7月19日電／網評：某些人的“冷戰妄想症”該好好治治了！



來源：中國網 作者：華章



7月14日上午，中俄“海上聯合－2024”軍事演習開幕式在廣東湛江某軍港舉行。同日，中國國防部證實中俄兩國海軍艦艇編隊開展第四次海上聯合巡航。



對中俄間正常互動與合作高度神經過敏的西方媒體，果然沒有放棄這次抹黑機會。他們在報導中有意捆綁中俄，稱兩國軍演與北約、西方國家“對立”。為了讓自己的無端揣測看起來更“合理”，他們還煞有介事地拿本次演習的時間說事——“北約峰會前腳對北京採取強硬立場，中俄兩軍便舉行演習，釋放了戰略信號”“中俄海軍聯合巡航與美國為首的環太平洋多國軍演同時在關島東西兩側的太平洋地區展開，對抗味十足”。這些挑釁和煽動意味濃厚的言論，證明西方某些人的“冷戰妄想症”已經很嚴重了。



實際上，中俄“海上聯合”軍演開始於2012年，年年都會舉行，今年已經是第13次了，早已形成慣例。而每年的演習時間雖不固定，但大多在夏秋季舉行（共有8次），單單在7月份舉行的就有4次，分別是2013年、2017年、2023年和今年。可見，7月舉行中俄“海上聯合”軍演本就是大概率事件，而且也必定是之前的既定計劃，一些西方媒體卻拿時間上緊鄰北約峰會、與環太軍演同期，來論證中俄軍演“別有用心”“對抗西方和北約”，顯然是牽強附會，典型的“欲加之罪，何患無辭”。



而在演習科目上，中俄雙方每年都會聚焦在聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空反導反潛等演練上，這更多是為了有效提升中俄雙方參演部隊聯合協作和專業技術水平，並不針對特定的第三方，對共同維護海上和地區安全有著積極作用。

