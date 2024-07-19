“大灣少年讀中國”系列圖書在香港首發

中評社北京7月19日電／據人民日報海外版報導，由廣東省出版集團、香港聯合出版集團、香港教育工作者聯合會及澳門文教出版協會聯合主辦的“大灣少年讀中國”系列圖書首發儀式17日在香港會展中心舉行。系列圖書簡繁體版本當日在粵港澳三地同步首發，將為粵港澳大灣區青少年提供一整套從學前到初中，從課本人物到文學世界，從文化尋根到逐夢未來的優秀人文讀本。



據介紹，系列圖書中，《中國娃娃》（繁體版）由廣東教育出版社和（香港）教育出版社聯合出版，是一套由多位兒童教育家、兒童心理學家和文學作家聯合打造的經典故事繪本，旨在引導兒童學習和弘揚中華優秀傳統文化，從小樹立文化自信；《大灣風起恰少年》（繁體版書名：《大灣少年逐夢之旅》）聚焦中國式現代化和粵港澳大灣區少年的成長故事，以飽滿的熱情書寫屬於青少年的青春氣息；《8分鐘讀懂課本裡的大人物（第二輯）》從香港新雅文化引進，是講給青少年的中國歷史名人故事，為讀者呈現出中華歷史豐富多彩、人文薈萃的一面。



活動現場隨後舉辦了“香港青少年中華文化傳播與出版中心”揭牌儀式和“大灣區青少年研學營”啟動及授旗儀式。主辦方表示，將進一步團結粵港澳三地的力量，以出版促進文化融合，實施多層次的教育服務和文化交流活動，以春風化雨、潤物無聲的方式，講好中國故事、灣區故事，增強港澳青少年的文化認同、民族認同、國家認同，培養愛國愛港愛澳、肯擔當、有作為的優秀人才。