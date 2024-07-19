香港舉辦2024年創新科技獎項嘉許禮

中評社北京7月19日電／據人民日報海外版報導，以“香港創科成就 揚威世界舞台”為主題的2024年創新科技獎項嘉許禮近日在香港舉行。香港特區行政長官李家超出席典禮時表示，過去一年，多位香港學者和科學家積極參與國家科研工作，獲得不同的國際知名獎項，卓越的成績反映了香港的科研成果備受國際認同。



嘉許禮表彰了10位對香港創科有傑出貢獻的本地學者和科學家，以及獲得“愛迪生獎”“全球百大科技研發獎”“日內瓦國際發明展”金獎或以上共157個獎項的25個機構代表。



李家超說，不同獎項的得主及團體橫跨政、產、學、研各界別，覆蓋了人工智能、生物科技、醫療科學、綠色科技、高分子科學、電子電機、建築工程等廣泛領域，展現出香港熾熱的創科氛圍。這些卓越的成績不僅反映香港的科研成果備受國際認同，也彰顯了香港深厚的創科力量，為香港在國家“十四五”規劃支持下建設國際創科中心奠下穩健基礎。



他表示，特區政府積極推出各類措施促進香港創新科技產業的發展。其中，旨在推動科研成果轉化和產業發展的“產學研1＋計劃”已有超過20個研發團隊落實參與。此外，此前他宣布設立的100億港元“新型工業加速計劃”將於今明兩年開始，通過配對資助超過50間企業在香港設立新生產設施。