消委會就農夫山泉歸類落差引誤會致歉

中評社香港7月19日電／據大公報報導，香港消委會在最新一期《選擇》月刊中指，在臭氧消毒副產品測試中，發現百歲山及農夫山泉的溴酸鹽含量達歐盟上限（每公升3毫克）。農夫山泉早前向香港消委會發律師函，消委會隨即進行深入研究及跟進，並與其代表會面交流，今天（18日）就該測試樣本作出澄清，並就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉。



消委會指，去年底為此項瓶裝水產品測試的30款樣本進行資料搜集時，留意到該些樣本來自不同產地且種類繁多，當中29款均清楚標示屬哪一類別的水，例如“蒸餾水”、“純淨水”、“天然礦泉水”等，而“農夫山泉”標示為“飲用天然水”（下稱“該樣本”），鑒於其成分列表上所標示的4款礦物質含量與“天然礦泉水”相近，會方遂根據該樣本的產品名稱及標簽資料等，將“農夫山泉”歸類為“天然礦泉水”。



消委會解釋指，縱然來自不同產地的產品一般會採用當地的品質檢測標準作指標，惟會方進行的是比較測試，所以慣常會以國際間常用的標準進行測試及評估，以保障消費者權益。因此，被歸類為“天然礦泉水”的“農夫山泉”，在是次測試中，其溴酸鹽（bromate）含量測試亦因而採用了歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水中的溴酸鹽的最大限值，即每公升3微克。