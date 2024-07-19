柬埔寨音樂家到訪貴州“村超”

中評社北京7月19日電／據人民日報海外版報導，“拜拜！下次再會！”7月15日早上，揮別榕江縣的村民朋友後，柬埔寨音樂家足球隊一行登車返程，依依不舍地離開了這個他們口中的美麗之地。



“這是一次充滿了歡樂和驚喜的旅程，我們非常開心！”柬埔寨音樂家足球隊隊員索伊·馬卡拉激動地說，如果未來還有機會，他和隊友還會再來榕江，回訪好友，深化友誼。



位於貴州省黔東南苗族侗族自治州的榕江縣，是2023年火出國門的貴州“村超”發源地。過去一年來，“村超”從2023年的20支參賽隊，增加到2024年的62支，其系列賽事持續火爆，吸引全網瀏覽量超700億次。



“村超”不僅成了促進民族交往交流交融的大舞台，還成了推動對外交流的橋梁，在與英超牽手合作後，“村超”陸續迎來了法國青年代表隊、利比裡亞社聯足球隊等國外球隊。



7月11日，“村超”迎來了第一支來自東南亞的球隊——柬埔寨音樂家足球隊。他們一行30餘人，其中11名音樂人，抵達榕江後先是體驗了當地的侗族攔門酒、侗族大歌等民族文化，並於13日和14日在“村超”球場進行了兩場交流賽。



13日，當柬埔寨音樂家足球隊揮舞著隊旗入場時，收穫了現場數萬名觀眾的歡呼。他們還在與岑鞏縣臘豬腳足球隊的比賽中場，進行了一場搖滾表演。



首次來到中國的38歲球隊中場球員彭·索菲赫裡特是一位歌手，他正是中場表演的主唱。“很高興來到榕江，這裡的足球氛圍特別好，對手的技術很不錯，給我留下了深刻印象。”從小就有踢球習慣的索菲赫裡特說，榕江的民族文化也很吸引人，尤其是具有古典音樂特色的侗族大歌讓他耳目一新。

