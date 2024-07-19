中評社北京7月19日電／網評：以三中全會精神推進香港的改革和發展



來源：大公報 作者：劉兆佳



改革開放以來，歷屆三中全會是在中國共產黨和中國面臨何去何從的重大歷史關頭召開的一次中央全體會議。會議的決定擘畫和開啟改革開放和社會主義現代化的新階段，對推進中國式現代化和中華民族偉大復興具有里程碑意義。7月15至18日在北京召開的二十屆三中全會是在愈趨複雜嚴峻的國際形勢和國內經濟發展處於艱巨時刻下召開的會議，其決定對中國日後的改革和發展事關重大。



改革開放以來，歷屆三中全會的主軸離不開深化改革開放，此次全會的決定不但不例外，制定了比以往更全面、深入和嶄新的改革開放的路線和政策。以此之故，此次二十屆三中全會突出要求更大膽、進取、深思和嶄新的精神。



二十屆三中全會的決定的主軸是深化國家的改革、開放和發展，但其所展示的精神卻對香港日後的改革和發展具有極高的參考意義。三中全會精神中與香港至關重要的有幾個方面。（一）高瞻遠矚、膽大步穩、寬宏布局、頂層設計、總目標清晰明確、綱舉目張、統籌部署、系統集成。（二）在實踐中協同發展，著重加強各項改革協調配套，推動各項改革舉措在政策取向上互相配合、在實踐過程中相互促進，在改革成效上相得益彰，朝著全面深化改革總目標聚焦發力。（三）堅持以人民為中心推進改革，通過改革給人民群眾帶來更多獲得感。必須堅持以人民為中心、尊重人民主體地位和首創精神，讓現代化成果更多更公平惠及全體人民。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。（四）不僅要解放和發展生產力，更要解放和發展技術含量高和配置效率高的生產力，在加快推進經濟領域各項改革的同時，特別注重推動教育、科技、人才等領域的改革，為高質量發展提供新的內生動力。（五）堅持問題導向，著力破除深層體制機制障礙。（六）堅持解放思想，不斷推進理論創新、實踐創新、制度創新。



2022年新一屆香港特區政府成立以來，積極有為，踔厲奮發，在眾多領域出台了很多政策、措施和決定。然而，迄今為止，尚未有向外宣示一套完整、全面、系統性和長遠的改革和發展計劃和策略。當前，香港面對著低迷的全球經濟，美西方的打擊、遏制和抹黑，內地經濟處於艱難的調整時刻，香港內部經濟增長乏力，原有的產業基礎過度狹隘，新興產業仍在起步階段，利率高企，外來投資減少，股市樓市不振，居民消費模式改變和居民收入不足的困擾。不少香港居民對香港的經濟前景存有一些憂慮。

