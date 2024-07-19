外交部：願推動“一帶一路”朝更高質量發展

中評社北京7月19日電／據新華社報導，外交部發言人林劍18日就共建“一帶一路”回答相關提問時表示，10多年來，中國與各方攜手，推動共建“一帶一路”成為深受歡迎的國際公共產品和合作平台，願推動共建“一帶一路”朝著更高質量、更高水平發展。



當日例行記者會上，有記者問：2013年，習近平主席提出共建“一帶一路”倡議，推進“一帶一路”建設也被寫入同年召開的黨的十八屆三中全會有關決定。10多年來，高質量共建“一帶一路”已成為深受國際歡迎的公共產品和合作平台。發言人能否介紹共建“一帶一路”的最新進展和成果？



林劍說，從2013年習近平主席首次提出共建“一帶一路”倡議，到確立共商共建共享原則；從黨的十九大報告提出要以“一帶一路”建設為重點，到黨的二十大報告提出推動共建“一帶一路”高質量發展，10多年來，中國與各方攜手，推動共建“一帶一路”落地生根、蓬勃發展，成為開放包容、互利互惠、合作共贏、深受歡迎的國際公共產品和合作平台。



林劍表示，10多年來，共建“一帶一路”合作成果亮點頻頻，不僅讓沿線國家人享其行、物暢其流，也為當地民眾帶來看得見、摸得著的獲得感和幸福感。中國與150多個國家、30多個國際組織簽署共建“一帶一路”合作文件。去年，中國與共建“一帶一路”國家貨物貿易額達19.5萬億元，增長2.8%，占進出口總額比重達46.6%，規模和占比均為倡議提出以來的最高水平。



林劍說，開放永不止步，合作面向未來。中方願與各方守望相助、攜手同心，不斷推動基礎設施“硬聯通”提質升級、規則標準“軟聯通”更新換代、互學互鑒“心聯通”深入人心，推動共建“一帶一路”朝著更高質量、更高水平發展，推動實現世界各國的現代化，構建更加開放包容、互聯互通、共同發展的世界。