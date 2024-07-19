﻿國際人士點贊中國科技創新

中評社北京7月19日電／據大公報報導，據《日本經濟新聞》報導：法國著名經濟學家、國際前瞻及信息研究中心（CEPII）顧問米歇爾.阿列塔表示，在中國經濟結構轉型中，科技創新發揮了重要作用。創新創造和科技升級使中國成為國際市場高端產業中強有力的競爭者。多家外媒指出，中國已在科技領域取得重大進展。



歐洲《現代外交》雜誌網站指出，中國在人工智能（AI）、5G通訊、量子計算等方面進展顯著。《日本經濟新聞》表示，中國在新能源領域也取得了重大進展。中國電動汽車企業正在非洲和中東擴大銷路，新興的哪咤汽車進軍肯尼亞市場，小鵬汽車則在埃及推出新車。《日本經濟新聞》還注意到，2023年，中國在風力發電機的專利競爭力方面首次躍居全球首位，反超擁有歐洲最大風電公司維斯塔斯的丹麥。



美國全球未來研究院主席詹姆斯.坎頓博士表示，中國政府非常支持科技創新，因為中國深知創新不僅是促進經濟繁榮和增長的根本，也是提升民眾生活質量的重要動力。巴西智庫瓦加斯基金會金融專家夏華聲認為，中國走創新發展之路，最直觀的體現就是加大了研發投入。世界銀行前經濟學家、肯尼亞學者姆旺吉.瓦吉拉說，近年來，中國在科技領域不斷取得令世人震驚的成就，這得益於建設創新型國家的政策指引。