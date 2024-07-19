“中國範”亮相巴黎奧運，島內民眾很驕傲！

中評社北京7月19日電／據央視中文國際7月19日報導，2024年巴黎奧運會即將開幕，中國運動員帶著專屬行李箱“英俑”已陸續抵達巴黎，而一大批中國“智”造也漂洋過海，在巴黎閃亮登場。



中央廣播電視總台“中國紅”8K超高清轉播車，歷經近2個月的旅程，在當地時間7月16日，終於抵達巴黎法蘭西體育場。行駛途中，“中國紅”一路經過凱旋門、埃菲爾鐵塔等巴黎地標性建築，引發當地民眾歡呼贊嘆。



作為總台參與巴黎奧運會最重量級的轉播報導設備，“中國紅”將首次為夏季奧運會製作8K國際公用信號，代表了中國媒體在奧運征程上的又一次突破。



除了“中國紅”，還有很多中國“智”造也將在巴黎奧運會各大賽場上精彩亮相。會發光的彩色乒乓球台、可循環“中國地板”、中國智能芯、一體壓制“中國杠鈴”、“子彈時間”中國AI、“中國屏”……



中國元素與現代奧運的激情碰撞、科技賦能下的匠心獨運，一股中國“智”造的旋風“吹”遍巴黎的大街小巷，這一場景讓全球華人都非常激動，廣大台灣同胞也予以了熱切關注與點贊。



台灣青年 王小萌



這次巴黎奧運會的乒乓球球桌是由中國“智”造的，是粉、黑色，搭配彩色的曲線底座，期待這樣浪漫的氛圍加上浪漫的巴黎，會有怎麼樣的碰撞！