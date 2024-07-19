古巴副總理：“共同書寫古中友好新篇章”

中評社北京7月19日電／據人民日報報導，“這是我第一次來中國，這次訪問給我留下了深刻印象。”古巴副總理塔皮亞·豐塞卡近日在北京接受記者專訪時表示，“在中國共產黨的領導下，中國在推動科技創新、完善基礎設施、促進鄉村全面振興等方面取得巨大成就，令人欽佩。”



日前，塔皮亞應邀訪華並出席全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議。他表示，作為落實全球發展倡議的務實舉措之一，全球共享發展行動論壇提供了一個重要平台，以深入推進各領域合作，推動實現聯合國2030年可持續發展議程目標。在此次會議上，中方提出一系列務實舉措，包括為發展中國家培養更多專業領域人才等，“我們相信這些舉措將進一步幫助發展中國家提升自主發展能力”。



塔皮亞表示，中方堅定不移同各方一道落實聯合國2030年可持續發展議程。在全球發展倡議框架下，中方通過多種方式與“全球南方”國家加強合作，取得豐碩成果。古巴積極支持全球發展倡議，是“全球發展倡議之友小組”成員，願同中方攜手推進全球發展倡議走深走實。



中國和古巴是好朋友、好同志、好兄弟。建交60餘年來，兩國相互支持、攜手並進，務實合作不斷深化。“以農業合作為例，兩國開展桑蠶、辣木等合作已有多年，為推動古巴相關產業可持續發展做出了貢獻，對於兩國繼續深化農業合作具有示範意義。”塔皮亞表示。此次訪華期間，他還走訪了中國農業科學院蔬菜花卉研究所、北京郊區的鄉村和養殖基地等，瞭解相關農業技術和管理經驗。塔皮亞說：“看到中國採用先進技術提升農作物抗病蟲害能力、提高生產水平，更讓我堅信兩國在加強農業技術交流等方面擁有很大的合作潛力。”