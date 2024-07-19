充滿科技與浪漫！中國製造走進巴黎奧運會

中評社北京7月19日電／據央視新聞報導，巴黎奧運會將於當地時間7月26日開幕。即將亮相奧運賽場的，除了運動健兒們，還有一些中國設計和製造的先進的體育裝備。在大大小小的國際賽事中，我們總能看到“中國製造”活躍的身影。在賽事經濟的助推下，中國體育用品和賽事周邊產品的出口大幅增長。



乒乓球性能優乒乓球台充滿“科技與浪漫”



北京時間7月27日，乒乓球項目將迎來巴黎奧運會首個比賽日。目前，中國製造的35000多個乒乓球，以及乒乓球台和配套設施，已經順利運抵賽場。這些乒乓球標準高、性能優，而乒乓球台則體現出了“科技與浪漫”的交融。



這款乒乓球是2024年巴黎奧運會比賽官方指定用球，目前35000多個乒乓球已經順利運抵賽場，生產企業不僅對產線進行了改造，還專門設置了15道自動檢測工序， 最終從100個球當中挑出3到5個供奧運會使用。



廣州某體育用品企業研究院高級工程師杜蔭環：國際乒聯的標準，乒乓球的彈性公差要求小於25毫米，而我們品牌的巴黎奧運比賽用球，彈性公差小於4毫米。



球台以黑色為主調，粉色為配色，採用了彩虹狀曲線底座。球台採用自帶芯片的可變燈光系統，能呈現彩色燈光，在運動員出場和賽後，營造出獨特氛圍。



球桌的細節設計也相當考究，比如側面的“巴黎2024”字樣和奧運五環標誌都是立體設計，但是由於切割角度特別，選手打球時並不會剮蹭到。



此外，球台的台面工藝也進行了技術優化，讓球台的摩擦、彈跳效果更佳。



某運動器材生產企業負責人樓世和：表面有高分子特殊處理，球員摸上去像冰一樣，很滑，是最新的技術。