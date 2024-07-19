外籍教授薩萬：來中國，我要跟未來在一起

中評社北京7月19日電／據央視新聞報導，當前，繼續深化“千萬工程”被列入浙江省“十項重大工程”之一，“千村示範、萬村整治”經驗更是被寫入中央一號文件，向全國推廣，由一個省再到全國，中國有160多萬個村莊，大家可以暢想一下它們未來的模樣。美麗的浙江一直也是吸納全球人才的高地，接下來，我們認識一位來自加拿大工程院的院士。他是全球很有影響力的學者，2018年，他全職加入西湖大學，成為微系統與生物工程講席教授、先進神經芯片中心首席科學家。如今，已在中國工作了六年的他是如何看待中國式現代化的呢？



19歲離開祖國黎巴嫩赴加拿大求學的薩萬教授本人就有跨文化背景，所以他對不同文明總是有抱著非常開放的態度。他對中華文明的好奇心持久而旺盛，為什麼這裡的文明五千年不曾中斷？中國又是如何復興的？哪怕20年多間，他作為科學家頻繁訪問中國，但他總覺得來去匆匆。



西湖大學教授、先進神經芯片中心首席科學家默罕默德·薩萬：“‘到中國去’的興趣在我的腦子里已經很多年了，我差不多是夢想著來中國。當我收到西湖大學的邀請，我覺得這就是為我量身定制的，我想做的是重大的事情，不是平凡的事情。我跟你說過，我經常來中國訪問，我看到很多，聽到很多。我知道中國在蓬勃發展，中國才是未來，所以我覺得我必須要跟未來在一起。



薩萬教授是西湖大學第二個被引進的外籍教授，2023年他成為浙江省第一批領到新版中國永居證的外國人。他所觀察到的中國式現代化，最切身的經歷就是西湖大學的發展。



20年的成績濃縮到5年達成，到現在有超過3000名師生，聘請的36位講席教授無一不是來自全球，在各自領域拔尖的學者。薩萬見證了這所新中國歷史上第一所由社會力量舉辦、國家重點支持的新型研究型大學的5年間的巨變。