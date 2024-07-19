山東棗莊緊盯問題　壓實巡察整改主體責任

中評社北京7月19日電／據中國紀委監察報報導，日前，山東省棗莊市開展十二屆市委第七輪巡察，市委第一巡察組對市城市管理局黨組和市供銷合作社聯合社黨組開展巡察。“我們在聽取上次巡察情況匯報的基礎上，組織開展整改測評，本輪巡察兩個黨組織分別有53人和81人參加測評，測評情況為我們後期深入瞭解巡察整改落實情況提供了重要參考。”市委第一巡察組有關工作人員在介紹開展上次巡察整改測評時說道。



棗莊市積極探索完善巡察整改制度機制，制定出台《上次巡察整改測評工作辦法》，為科學準確評估被巡察黨組織上次巡察整改情況提供制度保障。“現場巡察期間，巡察組在聽取上次巡察情況匯報的基礎上，開展巡察整改測評，強化了現場巡察期間監督檢查實效，進一步壓實被巡察黨組織整改主體責任。”市委巡察辦有關負責同志介紹。



整改測評工作分為被巡察黨組織自評和市委巡察組評價兩個環節。自評採取正向測評和反向測評相結合的方式，重點關注被巡察黨組織整改責任落實、整改措施落實、建章立制等方面，對主要負責人履行“第一責任人”責任、領導班子其他成員落實“一崗雙責”、有效處置巡察移交問題線索和信訪舉報等情況進行正向測評，對問題邊改邊犯以及整改後反彈回潮等情況進行反向測評。表中除共性問題外，市委巡察組可結合實際設計個性指標。自評結束後，市委巡察組結合現場巡察情況，對被巡察黨組織整改情況進行綜合評價。“綜合評價結果，不僅為發現巡察整改和成果運用方面問題提供方向和指引，同時為確定整改問責和巡察‘回頭看’對象提供重要參考和依據。”該負責同志說。



在市委第六輪巡察中，市委巡察組通過上次巡察整改測評，發現某單位幹部群眾對幹部選拔任用方面問題整改落實不到位和資產處置效果不明顯等問題反映集中，該巡察組在後續的個別談話和查閱資料工作中進行了重點關注。最終，幹部選拔任用方面存在問題移交市委巡察選人用人專項檢查組，推動專項整改。資產處置方面存在問題經進一步瞭解後寫入巡察報告，要求被巡察黨組織持續抓好整改落實。