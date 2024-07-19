防範化解房地產風險　增強市場信心

中評社北京7月19日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會公報指出，“落實好宏觀政策，積極擴大國內需求”。“統籌好發展和安全”方面，全會強調，落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措。



財經評論員、中南財經政法大學兼職教授譚浩俊指出，要更好搞活市場、釋放市場活力，更公平地營建良好的市場環境，就必須按照構建全國統一大市場的要求，讓消費進一步發揮對中國經濟增長的拉動作用。針對目前存在的一些影響居民消費和消費信心的問題，下階段在市場建設領域預計會有更多政策出台。



中國首席經濟學家論壇理事長、廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平認為，房地產行業的風險點不容忽視，為增強市場信心，未來應探索並設立首期規模萬億元人民幣的“房地產穩定基金”，初始資本金可由中央財政出資，規模約2000億元，其餘資金可由銀行、保險公司、資管公司和民間資本等投資參股。



連平說，金融監管體系方面，依法將各類金融活動全部納入監管，有序推進金融科技創新監管試點，探索更具包容、審慎、專業的新型監管方式。他並指，中央正謀劃推進新一輪財稅體制改革，此舉有助於健全並完善中國式現代財政制度，充實地方財力、有效降低地方債務風險。