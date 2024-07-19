健全機制　因地制宜發展新質生產力

中評社北京7月19日電／據大公報報導，三中全會公報提出，構建支持全面創新體制機制。必須以新發展理念引領改革，立足新發展階段，深化供給側結構性改革，完善推動高質量發展激勵約束機制，塑造發展新動能新優勢。要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度，完善發展服務業體制機制，健全現代化基礎設施建設體制機制，健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平制度。



通過改革形成新型生產關係



“公報中提出的‘要健全因地制宜發展新質生產力體制機制’值得關注”，中國科學院科技戰略咨詢研究院研究員、博士生導師，創新發展政策研究所副所長眭紀剛在接受大公報採訪時表示，這是很有新意的提法。此前，多強調的是“加快發展新質生產力”，而本次全會則把體制機制這一屬於生產關係範疇的概念與新質生產力結合起來，通過體制機制改革形成新型生產關係，例如更加合理的經濟體制、科技體制、創新體系等方面的塑造，為發展新質生產力奠定良好的制度環境。公報還提出，“統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，健全新型舉國體制，提升國家創新體系整體效能”。眭紀剛表示，二十大報告此前強調“實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐”，提出教育、科技、人才一體化發展，但是對三者的發展方向是分別論述的。三中全會此次提出“統籌推進一體改革”，就是要打破教育、科技、人才制度各自改革的邊界，將三者融合起來才能真正統籌推進，通過一體化改革實現一體化發展。