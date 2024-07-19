河南南陽一線督導　築牢防汛安全堤壩

中評社北京7月19日電／據中國紀委監察報報導，7月14日6時起，河南省南陽市普降大到暴雨，社旗、宛城、臥龍等地部分鄉鎮遭遇特大暴雨，7月16日7時全市啟動防汛Ⅰ級應急響應。汛情就是命令，南陽市紀委監委發出全力做好監督推進防汛工作的緊急通知，轄區紀檢監察機關聞“汛”而動，強化靶向監督，把嚴的紀律落實到防汛工作全過程，築牢防汛救災安全堤壩。



為應對入汛以來最強降雨過程，南陽市紀委監委發揮派駐監督“探頭”作用，駐市應急管理局紀檢監察組開展專項督導檢查8次，制發監督檢查意見、督辦單9件次，督促提醒市應急部門優化完善防汛應急預案，推動成立6個專家指導組，深入重點縣市區指導防汛救災工作，目前全市共轉移安置群眾10萬餘人。駐市城管局紀檢監察組跟進督促駐在單位嚴格落實領導帶班和24小時值班值守制度，密切監視雨情汛情，並對中心城區主要積水點進行實地踏勘，查找積水原因，採取有效措施排水避險。駐市住建局紀檢監察組深入建設工地、老舊小區等進行監督檢查，督導整改問題26個，並督促駐在單位強化預警研判，抓緊搶險隊伍值班值守，扎實做好物資儲備，加快排水防澇，織密防汛“安全網”。



在此輪降雨過程中，社旗縣大馮營鎮最大降水量達638.5毫米。該縣紀委監委緊盯監測預警、巡查防護、搶險救援、轉移安置等關鍵環節，開展全方位監督，督促各部門克服麻痹思想和僥幸心理，確保防汛備汛人員到位、責任到位、措施到位。針對監督檢查中發現的問題，當場反饋，責令立行立改、全面整改。



“大家要密切關注雨情水情變化，嚴格落實值班值守制度，深化協調聯動……”宛城區地處暴雨中心地帶，區紀委監委負責同志冒著滂沱大雨，緊急趕往東關街道東拐社區、上游社區查看城區防汛排澇工作，詳細瞭解應急疏散場所及物資準備情況。同時派出督導組，到降水量較大的黃台崗鎮、瓦店鎮，開展一線監督，推動防汛搶險各項措施落實到位。