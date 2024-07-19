中國加強森林碳匯建設促進實現碳中和目標

中評社北京7月19日電／據新華社報導，中國持續加強森林碳匯建設促進實現碳中和目標又有重要進展。黑龍江省日前舉行林業碳匯交易啟動儀式，宣布該省建成省級林業碳匯交易體系。



有“中國北方生態安全屏障”之稱的黑龍江省，森林面積2012萬公頃，占全國森林面積的8.7%，居全國第3位，森林生態系統碳儲量約為57億噸，是中國實現“雙碳”目標的關鍵力量。



國家林草局生態保護修復司一級巡視員郭青俊說，作為中國北部重要森林資源大省，建成省級林業碳匯交易體系將有力推動該省乃至全國的生態產品價值實現。



這是中國第一家由林草部門牽頭建立的省級林業碳匯交易體系。



氣候問題是全球關注的焦點。人類應對氣候變化的措施主要包括減少溫室氣體排放源和增加溫室氣體的吸收匯。森林通過光合作用吸收二氧化碳並放出氧氣，形成碳匯，被公認為目前最經濟的碳吸收器。



林業碳匯，是通過實施造林、再造林和森林管理、減少毀林等活動，吸收大氣中的二氧化碳的過程、活動或機制。



作為最大的發展中國家，中國始終以負責任的態度積極參與全球氣候治理，提前完成2020年氣候行動目標，並宣布力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。所謂碳中和，即個人或組織計算自己排放的二氧化碳量，並根據排放量向從事二氧化碳減排事業的機構提供相應資金，以抵消排放量。