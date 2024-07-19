跨省通辦，讓群眾少跑快辦

中評社北京7月19日電／據人民網報導，編者按：國務院印發的《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》提出，聚焦企業跨區域經營和群眾異地辦事需求，持續推動更多政務服務事項省內通辦、跨省通辦，做到就近辦、異地辦。



近年來，各地推動數據跨域共享、系統整合銜接，充分運用遠程身份核驗、音視頻交互、屏幕共享等技術，並完善線下代收代辦，為企業和群眾提供異地幫辦服務。不動產登記、營業執照辦理和戶口遷移是異地辦理的高頻事項，記者近日探訪基層政務服務中心，看異地事項跨域辦如何落到實處。



從不動產登記事項看異地申請線上審核



前不久，山西太原市民閆慧芳迎來一件喜事——她在天津市武清區購買的新房交房了。



這些年，由於工作原因，閆慧芳長期生活在太原。當時在天津購房，簽完合同，她便回到了太原。現在要辦理不動產登記，閆慧芳以為可能還要專門跑一趟。開發商工作人員告訴她，不動產登記可以“跨省通辦”，不用再跑到天津去了。



隔天，閆慧芳就來到太原市為民服務中心。進門右轉，第一個便是跨省通辦不動產登記窗口。在工作人員的指引下，閆慧芳先在線上繳納了稅費，然後按提示提交了購房合同、身份證明、完稅證明等材料。在“跨省通辦”界面，工作人員輸入登記不動產權證書編號後，確認材料齊全。隨即，相關信息實時推送至天津市不動產登記部門審核。



“事情網上辦，證件線下收。”工作人員提醒，對方審核通過後，不動產登記證明可以寄過來，在家就能收。前後不到20分鐘，閆慧芳了卻了一樁心事。



“以前，我們公司在天津有地產項目，客戶從山西過去辦理不動產登記有關事項，我們要提前預約，經常還因為排隊時間過長或者證件不齊跑多次。”山西建投城市運營集團工作人員梁亞卓說。

