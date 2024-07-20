中共中央發布會 解讀三中全會精神

中共中央19日上舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月20日電（記者 李子寧）中共中央19日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。以下是發布會全文：



中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義：



女士們、先生們，同志們、記者朋友們：



大家上午好！歡迎出席中共中央新聞發布會。



7月15日至18日，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議在北京召開。這次全會是在新時代新征程上，中國共產黨堅定不移高舉改革開放旗幟，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革而召開的一次十分重要的會議。全會圓滿完成了各項議程，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。今天，我們請來有關方面的負責同志，向大家介紹全會精神，並回答大家關心的問題。



出席今天新聞發布會的有：全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹同志；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀同志；全國人大常委會法工委主任沈春耀同志；教育部黨組書記、部長懷進鵬同志；中央政策研究室副主任唐方裕同志。現在先請唐方裕同志介紹全會概況、全會主題和全會文件起草情況。