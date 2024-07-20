唐方裕：五方面把握改革要求　落實釘釘子精神

中央政策研究室副主任唐方裕（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月20日電（記者 李子寧）中共中央19日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。中央政策研究室副主任唐方裕在回答記者提問時表示，全會《決定》強調“以釘釘子精神抓好改革落實”，這是《決定》60條中最後一條，分量很重。衹有在抓落實上下更大功夫，才能克服種種阻力，打破利益固化的藩籬，用更多更好的現代化成果惠及最廣大人民，不斷取得改革的成功。只要全黨以釘釘子精神抓好進一步全面深化改革各項任務的落實，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業就一定能夠不斷邁出堅實的步伐。



有記者提問道，從已經發布的黨的二十屆三中全會公報看，這次全會提出一系列重要的改革舉措，抓改革落實的任務十分繁重。我們注意到全會強調要以釘釘子精神抓落實，請問如何理解和貫徹這一要求？



唐方裕表示，全會《決定》強調“以釘釘子精神抓好改革落實”，這是《決定》60條中最後一條，分量很重。



我們都知道，抓落實對一切工作都很重要。人們常講“一分部署、九分落實”，這是對事業發展和領導活動的重要規律性認識。習近平總書記深刻指出：“如果不沉下心來抓落實，再好的目標，再好的藍圖，也只是鏡中花、水中月。”



這裡我想特別說的是，改革越是向縱深推進，觸及的利益矛盾越是複雜尖銳，硬骨頭越難啃，每前進一步都不容易。衹有在抓落實上下更大功夫，才能克服種種阻力，打破利益固化的藩籬，用更多更好的現代化成果惠及最廣大人民，不斷取得改革的成功。



落實《決定》關於以釘釘子精神抓好改革落實的要求，我體會，需要注意把握好這樣幾點。