韓文秀：持續完善營商環境　助力高水平開放

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月20日電（記者 李子寧）中共中央19日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀在回答記者提問時表示，對外開放是我們的基本國策，外資企業是中國經濟發展的重要參與者、積極貢獻者。黨的二十屆三中全會對推進高水平對外開放、擴大利用外資作出了重要部署。我們將不斷完善市場化、法治化、國際化一流營商環境，願同廣大外資企業分享中國發展新質生產力、推進中國式現代化蘊藏的巨大機遇，樂見外資企業同中國經濟共同成長。



有記者提問道，今年以來外商直接投資有所減少，但境外投資者對中國資本市場的關注度在上升，請問中國在擴大對外開放和吸引外資方面有哪些新舉措？



韓文秀表示，對外開放是我們的基本國策，外資企業是中國經濟發展的重要參與者、積極貢獻者。受國際環境變化等因素影響，當前我國實際利用外資出現下降。這是暫時的現象。隨著營商環境持續改善、市場機遇持續增多，我國利用外資還將持續擴大。黨的二十屆三中全會對推進高水平對外開放、擴大利用外資作出了重要部署。這裡我強調三點。



一是穩步擴大制度型開放。我們要主動對接國際高標準經貿規則，在產權保護、產業補貼、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融領域等實現規則、規制、管理、標準相通相容，建立高效便利安全的數據跨境流動機制，打造透明、穩定、可預期的制度環境。近期我們對一些國家實行單方面免簽政策，受到普遍歡迎，取得良好效果。我們將進一步完善來華經商旅遊人員居住、醫療、支付等便利制度。